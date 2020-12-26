Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi - Son Dakika

Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi

26.12.2020 11:59
Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık bünyesinde çöp toplama aracını hizmete aldıklarını açıkladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık bünyesinde çöp toplama aracını hizmete aldıklarını açıkladı.

Pişkin, yaptığı açıklamada, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği araç envanterine yeni bir araç daha eklediklerini belirtti.

Aracın Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldığını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"2020 model 13+1,5 metreküp kapasiteli çöp toplama aracı ilçemize hayırlı olsun. 689 bin liraya satın aldığımız aracın 94 bin lirası Kaymakamlığımız tarafından karşılanırken 595 bin lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında şartlı nakit yardımı olarak hibe yoluyla karşılandı. Köylerimizde çöp sorununa kalıcı ve sağlıklı bir çözüm üretmek için kullanacağımız aracın ilçemize kazandırılmasında bizlere büyük destek olan Dışişleri Bakan Yardımcımız, kıymetli Tosyalı hemşehrimiz Sayın Faruk Kaymakcı'ya çok teşekkür ediyorum."

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halk diken üstünde! ABD'nin Florida eyaletinde gökten "iguana" yağıyor Geri dönüşüm kamyonunun altında kalan Ayşe Teyze, feci şekilde can verdi 8 katlı binanın sakinleri diken üstünde! Kolonlar çürük, sallantı yüzünden eve giremiyorlar Akıllara zarar! Filyasyon ekibi, korona testi pozitif olan kişiyi halayın başında bulmuş Doğada fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza Samsun'da fıkralara konu olacak apartman! Gören dönüp bir daha bakıyor Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Görüntü Türkiye'den! Su Samuru, buz üstünde balık yerken görüntülendi
Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı Markete ekmek getiren kişi, kasiyer kızı metreyle taciz edince ortalık karıştı         
12:14
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği isim ışıl ışıl parlıyor! Aralık ayının futbolcusu seçildi         
11:39
Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyumda kredi kartı taksit sayısı azaltıldı         
11:23
Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi Ramo dizisi için kiralanan su fabrikasında olay çıktı! Fabrika sahibi jandarmayla mekana geldi         
10:52
48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı 48 saatlik su kesintisinin yaşanacağı Kocaeli'de bidon satışları patladı         
10:22
KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu KDK, emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu         
09:49
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü 2. el otomobil piyasası durgunlaştı, fiyatlar yüzde 10 düştü         
09:30
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok         
23:24
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 12:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da çöp toplama aracı hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei