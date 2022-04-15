Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

15.04.2022 21:35

Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Yazıçamaltı mevkiinde İstanbul istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan H.İ. idaresindeki 37 PS 337 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters durdu. Kazada sürücü H.İ. ve bir kişi yaralandı. Yaralılar 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Tosya Bölge Trafik ekipleri olay yerinden yol güvenliğini sağlayarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

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Kastamonu, Tosya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tosya'da D-100 karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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