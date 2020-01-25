Tosya'da deprem konteynerleri kontrolden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da deprem konteynerleri kontrolden geçti - Son Dakika

Tosya'da deprem konteynerleri kontrolden geçti

7 saat önce

Tosya'da bulunan deprem konteyneri, AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda olduğunun tespiti yapıldı.

Tosya'da deprem konteynerleri kontrolden geçti, System.String[]

Tosya'da bulunan deprem konteyneri, AFAD gönüllüleri tarafından kontrol edilerek çalışır durumda olduğunun tespiti yapıldı.


Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından Tosya'da bulunan deprem konteyneri ilçede ikamet eden Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri tarafından kontrol edildi. İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde konuşlandırılan AFAD'a ait deprem konteynerinde bulunan başta jeneratör ve el feneri olmak üzere elektrik elektronik cihazların çalışır durumda olduğu test edildi. Konteynerin bulunduğu bölgeye gelen AFAD gönüllüleri, içeride bulunan tüm teçhizatı kontrolden geçirdi.


AFAD gönüllüleri, olası bir deprem anında kullanılmak üzere konteynerin sürekli kontrol edildiğin cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olduklarının testlerinin periyodik olarak yapıldığını söyledi. - KASTAMONU

Elazığ, Deprem, Tosya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın
Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:32:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da deprem konteynerleri kontrolden geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]