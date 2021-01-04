Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek

04.01.2021 17:07
Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde din görevlileri Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde din görevlileri Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

3 aylık periyodik zaman diliminde kan bağışı kampanyası düzenleyen Kızılay, yeni yılın ilk kan bağışı kampanyasını Tosya ilçesinde düzenledi. İlçenin Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kan bağışı kampanyasına İlçe Müftülüğü düzenlenen programla destek verdi. Kan bağışı kampanyasına destek programına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı ve kan bağışı yapan din görevlileri katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı, "Rabbimiz Teala bir ayeti kerimesinde 'Kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Kim de bir insana hayat verirse bütün insanlara hayat vermiş gibidir' buyurmuştur. Bilindiği üzere kan endüstriyel olarak üretilemeyen, tıpta hastaların tedavisinde kendisine çok ihtiyaç duyulan bir maddedir. Bazen bir ünite kan bir can'ın kurtarılmasına vesile olur. Sağlıkta kan stoklarına her zaman ihtiyaç olmakla beraber, özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın/pandemi döneminde bu ihtiyaç daha da artmıştır. Biz de müftülük personeli olarak bu ihtiyacın karşılanmasında bir nebze olsun katkımız olsun düşüncesiyle bu kampanyaya personel olarak katıldık. Vatandaşlarımızı da katılmaya davet ettik, ediyoruz. İnşallah verdiğimiz kanlar nice canlıların kurtuluşuna ve tedavisine vesile olacaktır" dedi.

Programda konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin kampanyaya desteklerinden dolayı İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı ve din görevlilerine teşekkür ederek, kan bağışının candan yapılan bir bağış olduğunu söyledi. Kan bağışının bir şifa olduğunun altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin, "Yaptığımız kan bağışının insanlara şifa olduğunu görmek ayrıca mutluluk verici bir olaydır. Çünkü kan sadece insandan alınabilmektedir. Başka şekilde üretilmesi mümkün olmamaktadır. Kampanyaya desteklerinden dolayı İlçe Müftülüğü personeline ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Program İlçe Vaizi Nuri İbrahim Ateş'in yaptığı dua ile sona erdi. Program kapsamında İlçe Müftülük personelinden 70 kişinin kan bağışı yaparak destek olduğu belirtildi. - KASTAMONU

Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek
Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek
Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek
Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek

Kan Bağışı, Hisarcık, Kızılay, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tosya'da din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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