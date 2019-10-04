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Tosya'da Diyanet Çocuk Kuran Kursu açıldı

30 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 yaş okul öncesi Diyanet Çocuk Kuran Kursu dualarla açıldı.

Tosya'da Diyanet Çocuk Kuran Kursu açıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 yaş okul öncesi Diyanet Çocuk Kuran Kursu dualarla açıldı.


Açılışa Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı yaptı. Davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Sabırlı, Tosya Müftülüğü bünyesinde hizmete giren 4-6 yaş Diyanet Çocuk Kur'an Kursunun çocukları okula hazırlamak üzere kurulduğunu belirtti. Eğitimin ailede başladığına dikkat çeken Müftü Sabırlı, hiçbir eğitim kurumunun ailenin vereceği eğitimi veremeyeceğine vurgu yaptı.


Açılışta konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hayırlı olsun dileklerini ileterek eğitimin önemine vurgu yaptı. Belediye olarak çevre düzenlemesi ve diğer alanlarda destek olduklarının altını çizen Başkan Kavaklıgil, destek olmaya devam edeceklerini söyledi.


Konuşmaların ardından Müftü Sabırlı tarafından yeni açılan 4-6 yaş okul öncesi Diyanet Çocuk Kuran Kursunda eğitimin kazasız belasız devam etmesi için dua yapıldı.


Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Müftü Sabırlı ve Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin birlikte kesti.


Açılışa özel katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU

Kuran-ı Kerim, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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