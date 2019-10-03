Son Dakika Haberleri: Tosya'da doğa yürüyüşü düzenlendi
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Tosya'da doğa yürüyüşü düzenlendi

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek adına, "yürümek iyi gelecek" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Tosya'da doğa yürüyüşü düzenlendi, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek adına, "yürümek iyi gelecek" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.


Tosya Kaymakamlığı ile Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Tosya Üçolukları Milli Parkı'nda düzenlenen yürüyüşe katılan Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.

Tosya'da bağımlılıkla mücadele komisyonları oluşturulduğunu hatırlatan Pişkin, "Bu komisyonlarda, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar var. Üç ayda bir düzenli şekilde yapılan bu toplantıların sonuncusundan, bağımlılıkla mücadeleye farkındalık anlamında katkı sağlamak için bir sabah yürüyüşü planladık. Bu yürüyüşü de, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olması nedeniyle bu güne programladık. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ise sağlığın her şeyin başında geldiğini belirtti.

Yapılacak etkinliklere bütün vatandaşları davet eden Mola, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgül, Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, protokol üyeleri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Deniz Pişkin, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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