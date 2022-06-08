Tosya'da dolu yağışı etkili oldu

Aniden bastıran dolu yağışı bağ ve bahçelere zarar verdi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya İlçesi Ortalıca köyüne yağan dolu tarım arazilerini talan etti.

İlçe merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Ortalıca köyünde aniden başlayan yağmur şiddetini artırarak doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu 10 dakika saat devam etti. Şiddetli yağan dolu yerleri kış günü gibi bembeyaz etti. Bağ bahçe ve tarım arazilerinde tarım ürünleri talan oldu.

Şiddetini artıran dolu tarım ürünlerini talan ederken köy evlerinin çatılarında bulunan ondülinleri ve güneş enerjisi panellerine zarar verdi.

Doludan zarar gören Ortalıca Köy Muhtarı Mehmet Çolak; "Aniden başlayan dolu şiddetini artırarak yağmaya başladı. Haziran ayında dolu yağdığını ilk defa gördük ve yaşadık. Şiddetli dolu yağışı bağ bahçe ve tarım arazilerini zarar verdi." diye konuştu.