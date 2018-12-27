Son Dakika Haberleri: Tosya'da Don Uyarısı

Tosya'da Don Uyarısı

1 saat önce

Tosya Belediyesince vatandaşlar soğuk hava nedeniyle donma tehlikesine karşı uyarıldı.

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Tosya Belediyesince vatandaşlar soğuk hava nedeniyle donma tehlikesine karşı uyarıldı.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlçe genelini etkileyen soğuk hava nedeniyle su sayaçları ile su borularında donma meydana gelmemesi için yalıtım malzemesi ile sarılması gerektiği ifade edildi.


Alınan tedbirler sayesinde çok soğuk gecelerde bile donmanın önüne geçilebileceği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:


"Su sayaçları ile su borularının açıkta kalan kısımları, izocam ve benzeri yalıtım malzemeleriyle kaplanması, büyük oranda don olaylarının engellenmesini sağlayacaktır. Herhangi bir nedenle donan su sayacına ve su tesisatına ateş tutulmaması ve sıcak su dökülmemesi gerekmektedir. Bu tür don olaylarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın su vanasını kapattıktan sonra Belediyemizin 185 numaralı su arıza hattını aramaları halinde ekiplerimiz en kısa sürede arızaya müdahale edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:04 Kaynak: AA

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