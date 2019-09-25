Son Dakika Haberleri: Tosya'da dumansız araç uygulaması yapıldı
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Tosya'da dumansız araç uygulaması yapıldı

1 saat önce

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı.

Tosya'da dumansız araç uygulaması yapıldı, System.String[]

Tosya ilçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dumansız araç uygulaması yaptı.


Tosya Emniyet Müdürlüğü ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Türkiye genelinde araçlarda sigara içenler için eş zamanlı yapılan dumansız araç uygulaması ilçenin Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Meydana konuşlanan ekiplerin yaptığı uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamaların ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:02 Kaynak: İHA
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