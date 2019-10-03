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Tosya'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

57 dakika önce

Tosya'da "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında program düzenlendi.

Tosya'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

Tosya'da "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında program düzenlendi.


Tosya Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğine kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Yürüyüş kapsamında Üçoluklar Milli Parkı içerisindeki parkurda 45 dakika boyunca yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.


Yürüyüş sonrasında açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Güne kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai arkadaşlarımızla yürüyüş yaparak başladık. Tosya Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulunda aldığımız karar doğrultusunda, bağımlılıkla mücadelede farkındalık sağlamak için 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüme kararı almıştık. Bugün bu kararımızı gerçekleştirmek için Üçoluklar Milli Parkı içerisindeki parkurda "Yürümek, İyi Gelecek" sloganıyla 45 dakika yürüdük ve etkinliğimizi hep birlikte kahvaltı yaparak tamamladık. Bu yürüyüş programlarının bundan sonraki günlerde de hava şartları elverdiği ölçüde vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin de katılımıyla sürdürülmesini sağlayacağız" dedi. - KASTAMONU

Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:26 Kaynak: İHA
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