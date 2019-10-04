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Tosya'da emekli din görevlileri mevlit okudu

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen programda emekli din görevlileri mevlit okudu.

Tosya'da emekli din görevlileri mevlit okudu, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen programda emekli din görevlileri mevlit okudu.


1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri haftası etkinlikleri başladı. Etkinler kapsamında Tosya Müftülüğü tarafından Abdürrezzak Camiinde Mevlit Programı düzenlendi. Programda emekli din görevlileri Kur'an-ı Kerim ve mevlit okudu.


Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından ahirete irtihal eden din görevlileri için dua edildi. Program namazın kılınmasıyla sona erdi.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri vaaz, konferans ve çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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