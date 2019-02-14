Tosya'da Ev Yangını

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev, kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Badem Arkı mevkisinde Sıtkı Tabak'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.





Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı