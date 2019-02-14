Son Dakika Haberleri: Tosya'da Ev Yangını

Tosya'da Ev Yangını

2 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev, kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Badem Arkı mevkisinde Sıtkı Tabak'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı.


Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:03 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Kastamonu, Tosya, Güncel
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