Son Dakika Haberleri: Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı

Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı

23 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen fabrika yangını ucuz atlatıldı.

Tosya'da fabrika yangını ucuz atlatıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen fabrika yangını ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine 6 km uzaklıkta Yazıçam mevkiinde D-100 karayolu kenarında bulunan bir ahşap fabrikasının deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde yangın yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışmalarına başladı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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