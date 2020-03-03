Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Koastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tosya'da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Koastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Tosya'da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen operasyonda 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama' suçundan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tosya Adliyesi'ne sevk edilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'u tutuklanıp Cezaevi'ne konuldu. - KASTAMONU

Polis, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
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