Tosya'da hafız adayları için İstanbul gezisi düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Hamzababa Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören hafız adayları için İstanbul gezisi düzenlendi.

Hayırsever iş insanı Yusuf Varlık tarafından düzenlenen gezide, hafız adayları İstanbul'da tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Varlık, gençlerin hafız olmak için girdiği çabanın farkında olduklarını dile getirerek, "Hayatlarının baharında hafız olmak için yoğun şekilde çalışan yavrularımızın azim ve kararlılıkları takdire şayandır. Salgın nedeniyle yaşanan kısıtlamaların onlarda oluşturduğu olumsuzluğu bir nebze olsun gidermek adına kursun değerli idarecileri, hocaları ve geleceğimizin aydınlık yarınları olan hafız adayı öğrencilerimizle İstanbul'da harika 2 gün geçirdik. Geçtiğimiz yıllarda da yine hafız adayı öğrencilerimiz için Çanakkale ve İstanbul gezisi düzenlemiştik. Önümüzdeki yıllarda da bu tür gezilere devam etmeyi düşünüyoruz inşallah." dedi.