Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

09.06.2022 15:31
Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında düzenlenen serginin açılışı yapıldı.

Tosya Halk Eğitimi Merkezi tarafından Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamatçı ile vatandaşlar katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

Tosya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nesrin Avcı, stantları gezen protokol üyelerine ürünlerle ilgili bilgi verdi.

YORUMLAR
500
Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında 100'den fazla üye istifa etti Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığında 100'den fazla üye istifa etti
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
15:12 Sevgilisine tecavüz edip, nehre atmışlardı! Hasan'ın cesedi 77 gün sonra bulundu
15:07 Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "Alevi" özrü! İYİ Parti'li vekil Oral, disipline sevk edildi
14:55 İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi
14:41 TSK'nın Efes-2022 tatbikatına Yunan gazetelerinden tepki geldi! "Türk provokasyonu bugün doruğa çıkıyor" manşetini attılar
14:40 Issız yolda kadına şiddet uyguluyordu, otobüsten inen bir ordu dolusu adam tüm dengeyi değiştirdi
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 15:48:13. #1.12#
SON DAKİKA: Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement