Tosya'da halk günü toplantısı gerçekleştirildi

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki halk gününde yaptığı konuşmada, toplantıya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını çözmek için devletin bütün imkanlarını kullandıklarını belirten Pişkin, "Halkımızın gerek genel kamu hizmetlerinin kapsamıyla gerekse tamamen özel durum ve şahsi meseleleriyle ilgili her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini baş başa yaptığımız görüşmelerle doğrudan kendilerinden dinleme fırsatı bulduğumuz toplantılarda elimizdeki imkanlar doğrultusunda çözebileceğimiz sorunları çözüyor, çözemediğimiz konularda ise vatandaşlarımıza yol yöntem göstermeye çalışıyoruz. Bazen vatandaşlarımızın sorununa yardımcı olamasak bile onları güler yüzle karşılamış ve samimi ilgiyle dinlemiş olmamızdan ötürü mutlu ayrıldıklarını görüyor, bundan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kulandı.