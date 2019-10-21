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Son Dakika Güncel Tosya'da hayır kermesi açıldı

Tosya'da hayır kermesi açıldı

29 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler ve kimsesizler yararına düzenlenen hayır kermesi dualarla açıldı.

Tosya'da hayır kermesi açıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler ve kimsesizler yararına düzenlenen hayır kermesi dualarla açıldı.


Belediye düğün salonunda düzenlenen açılışa Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola, MHP Tosya İlçe Başkanı Dündar Özurgancı, Açıksöz Gazetesi Sahibi Mustafa Ünsal, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.


Kermesin bereketli ve bol kazançlı olması için yapılan duanın ardından açılış kurdelesini Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Başkan Yardımcısı Mustafa Mola ve Açıksöz Gazetesi Sahibi Mustafa Ünsal birlikte kesti.


Açılışın ardından kermesi gezen Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil düzenleyicilerden bilgi alarak bereketli ve bol kazançlar diledi.


25 Ekim 2019 Cuma günü akşam sona erecek olan hayır kermesinde; yöresel yemekler, ev yapımı tatlılar, el yapımı mantılar, çeyizlik eşyalar ve dini kitaplar ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.


Kermesten elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi öğrenciler ve kimsesizler yararına kullanılacak. - KASTAMONU

Volkan Kavaklıgil, Mustafa Ünsal, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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