Tosya'da hayvan pazarı ve mezbaha yapılacak - Son Dakika

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hayvan pazarı ve modern mezbaha için zemin çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Kavaklıgil, yaptığı yazılı açıklamada, toplam 20 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesislerde mescit, veteriner odası, yemek, çay salonu ve sosyal tesislerin de yer alacağını söyledi.

Mezbahada günlük 100 büyükbaş hayvan kesiminin yapılabileceğini anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Yeni mezbaha 400 metrekare, sosyal tesis 300 metrekare ve hayvan pazarı 2 bin metrekare olarak şubat ayı içinde ihale edilerek önümüzdeki aylarda inşasına başlanacak. Tesisin tüm sosyal donatılarıyla projesi de tamamlandı. 2022 yılı Kurban Bayramı'na inşa çalışmalarının tamamlanarak tesisin hizmet vermesi için yoğun mesai harcanmaktadır. Tesis tamamlanıp çalışmaya başlamasıyla kurban kesiminde önemli ölçüde ihtiyaca cevap verilecek. 3 bin büyükbaş, 250 küçükbaş kapasiteli yeni hayvan pazarı Tosya ile çevre il ve ilçelerden gelecek üreticilere de hizmet verecek."