Son Dakika Haberleri: Tosya'da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Tosya'da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

2 saat önce

Tosya Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında belediye hizmet binasında yaptı.

Tosya'da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]
Tosya Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil başkanlığında belediye hizmet binasında yaptı.

Bir önceki meclis toplantı tutanağı oy birliği ile kabul edilirken gündem maddeleri ve gelen evraklar meclise dahil edildi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, toplantı öncesi yaptığı konuşmasında katılımlarından dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, belediye çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesinin yanı sıra görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis toplantısında alınan kararların www.tosya.bel.tr adresinde yayınlanacağı kaydedildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Volkan Kavaklıgil, Tosya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın net borcu 1,4 milyar TL Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]