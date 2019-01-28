Tosya'da İhtiyaç Sahiplerinin Yardımına Kaymakamlık Koşuyor

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, iki yıl içerisinde 12 aileyi ev sahibi yaptıklarını belirterek, vatandaşların devleti yanlarında daha çok hissedebilmesi adına çalışmalar yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, iki yıl içerisinde 12 aileyi ev sahibi yaptıklarını belirterek, vatandaşların devleti yanlarında daha çok hissedebilmesi adına çalışmalar yapmaya da devam ettiklerini söyledi.



2016 yılında çıkarılan kararname ile Trabzon Maçka Kaymakamlığından Tosya Kaymakamlığı göreve getirilen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, iki yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdi. Tosya'ya geldikten sonra tüm köyleri gezdiğini ifade eden Kaymakam Pişkin, "Tosya'da yaklaşık iki yıl bir aylık bir süreyi geride bırakmış olduk. Bu süre içerisinde öncelikli amacım Tosya'yı tanımak, potansiyelini yerinde görmek, sorun ve tespitlerini yerinde müşahede etmektir. Bu amaçla başlatmış olduğum köy ziyaretlerimi kısa zamanda bitirdim. 54 köyün tamamını da gezdim. Daha sonra mahalle ziyaretlerimizi de yaptık. Toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılara belediye başkanımız ve belediye yetkililerimizle iştirak ettiler" dedi.



"İhtiyaç sahibi 12 ailemizi ev sahibi yaptık"



İhtiyaç sahibi 12 aileye ev sahibi yaptıklarını söyleyen Kaymakam Pişkin, "Sorunları, yatırımları ve kamu düzeni ile ilgili sıkıntılarını paylaştık vatandaşlarımızın akabinde özellikle sosyal devlet anlayışı gereği fakr-u zaruret içerisindeki vatandaşlarımızın devleti yanlarında daha çok hissedebilmesi adına çalışmalar yapmaya koyulduk. Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan iki yıl içerisinde 12 ailemize ev yaparak anahtarlarını teslim ettik. Yaklaşık 20-25 tanemizin de evlerinin onarımını gerçekleştirdik. Hali hazırda Ankara'ya teklif ettiğimiz cevabını beklediğimiz yeni ev taleplerimiz ve projelerimizde var" diye konuştu.



"Şu ana kadar 7 okulumuza kütüphane kazandırmış olduk"



Eğitim alanındaki çalışmalar kapsamında toplanan yardımlar ile 7 okula kütüphane kazandırdıklarını belirten Kaymakam Pişkin, "Daha sonra eğitim ile ilgili çalışmalar boyutuyla da iki adet kampanya birden başlattım. Bunlardan bir tanesi kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalması kampanyasıydı. Envanter çalışması yaptığımda Tosya'daki 26 eğitim kurumundan 16 tanesinde kütüphane bulunmadığını tespit ettim. Bu kütüphanelerin bir an evvel okullara kazandırılması noktasında bir kampanya başlatarak Türkiye'nin dört bir yanından hem ilçedeki hayırsever iş adamlarımız hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın katkılarıyla şu ana kadar 7 okulumuza kütüphane kazandırmış olduk. Kitaplarından sandalyelerine kadar tamamıyla hayırsever vatandaşlarımızın bu kampanya kapsamında toplanan bağışların imkanlarıyla bu yatırım yapıldı. Devletten tek kuruş harcamadık. ve her kütüphanemize de bir şehidimizin ismini verdik. Bu kütüphanelerin açılışlarına da Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz, yazarlar, televizyoncu Latif Şimşek gibi belediye başkanımız ve ilçe protokolümüzün katılımı ile yaptığımız açılışlar oldu. Şehit ailelerimizi de davet ettik" şeklinde konuştu.



"Kütüphanelerin varlığı okuyucularla anlam kazanır"



Kütüphanelerin okuyucularla anlam kazanacağını ifade eden Kaymakam Pişkin, "Akabinde okuyan bir Tosya hayalimiz kampanyası da çok önemliydi. Çünkü kütüphanelerin varlığı okuyucularla anlam kazanır. O yüzden okuma alışkanlığını kazandırmak Tosya'nın geleceğine bir yatırım adına okullar merkezde olmak üzere halkımıza halk eğitim kursiyerlerindeki kadınlarımızın, vatandaşlarımızı kapsayacak geniş çaplı bir okuma kampanyası başlattık. Meydanda örneğin büyük bir katılımla bütün Tosya'nın okuduğu etkinlik yaptık. Ulusal basında da yer aldı. Bu sayede kendimizi ve sesimizi daha çok duyurabildik. Bu kampanyaya olan ilgiyi arttırabildik. Arkasından özellikle yetim ve öksüz çocuklar için yaptığımız çalışmalar var. Çocuklarımız iki günlüğüne Ankara'ya götürdüm. Anıtkabir'i ziyaret ettik. Mecliste vekillerimizi ziyaret ettik. ODTÜ'de bilim müzesini gezdik. Bowling oynadık. Onlarla güzel saatler geçirdik" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

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