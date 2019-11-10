Son Dakika Haberleri: Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü

Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü

7 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki binanın yanarak kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tosya'da iki evi kül eden yangında 1 kişi öldü, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki binanın yanarak kül olduğu yangında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gökomuz köyünde gece yarısı bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın iki eve sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, evlerden birinde yaşayan 89 yaşındaki Tahir Sakızcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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