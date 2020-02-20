Tosya'da iki proje, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da iki proje, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazandı - Son Dakika

Tosya'da iki proje, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazandı

7 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da iki projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Tosya'da iki proje, Tarım ve Orman Bakanlığından hibe almaya hak kazandı, System.String[]

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya'da iki projenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe almaya hak kazanan proje sahipleri, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti. Proje sahiplerini makamında kabul ederek tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Pişkin, "2019 yılının Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" uyarınca, geçtiğimiz Ekim ayında Mithat Boyner Ticaret Meslek Lisesi toplantı salonunda çiftçilerimize yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlemiştik. Bu toplantı sonrası hibe programına başvuran iki girişimcimizin projeleri kabul edildi ve bu sayede ilçemiz adına toplamda 1 milyon 305 bin TL tutarında hibe elde edildi. Ekonomik yatırımlar kategorisinde Kaşka Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait toplam maliyeti 3 milyon 821 99 TL olan proje için 1 milyon 250 bin TL hibe sağlanırken, Çiftçilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kategorisinde İbrahim Durkut isimli üreticimize ait toplam maliyeti 110 bin TL olan proje için 55 bin TL hibe kabul edildi. Her iki girişimcimizi de kutluyor ve bu güzel örneklerin diğer çiftçi kardeşlerimiz için de vesile olmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Kaymakam Pişkin, ayrıca şirket adına gelen hibe sonrası, Organize Sanayi Bölgesinin ilk tarımsal işletmesinin temellerinin de yakında atılacağını kaydetti. - KASTAMONU

Deniz Pişkin, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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