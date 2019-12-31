Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenlendi.

Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, ilçe idare şube başkanları toplantısı düzenlendi.


Kaymakam Deniz Pişkin, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilgili kanun gereği ilçedeki kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile toplantı düzenlediklerini söyledi.

Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen çalışma faaliyetlerinin ele alınacağını belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"Kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin artırılması ve vatandaş memnuniyeti başta olmak üzere insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, vatandaşların iş ve işlemlerinin süratle yerine getirilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması konularında vatandaşı merkeze alan çalışma anlayışına sahibiz. 2020 yılında kamu hizmetlerinin sunumunda, kalitenin ve verimliliğin daha da artırılmasını temenni ederim. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim."

Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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