Tosya'da ilk Cuma namazı 6 camide kılınacak - Son Dakika

Korona virüs salgın hastalığında normalleşmenin başlamasıyla birlikte 29 Mayıs 2020 Cuma günü Tosya ilçesinde ilk Cuma namazı 6 camide kılınacak.



Normalleşme takviminin başlaması nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde cemaatle namaz kılınmasına ara verilen camiler 29 Mayıs günü Cuma namazıyla birlikte cemaatle ibadete açılıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs 2020 Cuma günü ilk Cuma namazının kılınabileceğinin açıklanmasının ardından Tosya İlçe Hıfzısıhha Kurulu ilçede Cuma namazı kılınabilecek olan Camilerin listesini açıkladı.



Kurul tarafından Osmanlı Cami, Fazıl Ateş Cami, Mevlana Cami, Şekerci Cami, Cumhuriyet Cami ve Site Cami olmak üzere toplam 6 camide Cuma namazı kılınmasına izin verildiği açıklandı. Kurul 6 camide Cuma namazı kılınmasına izin verirken camilere ilave olarak; Sebze Pazar Yeri, Giysi Pazar Yeri, Çalıkuşu Düğün Salonu Bahçesi ve Sedef Ahşap Park Alanı (OSB) açık alanları da Cuma namazı kılınacak yerler olarak belirledi.



Cuma namazı kılınmasına izin verilen yerlerde abdest alınmasına izin verilmeyecek ve seccade bulundurulmayacak. Abdestli olarak gelecek olan vatandaşlara kişisel seccadelerini getirerek ve sosyal mesafe kullarına riayet ederek maskelerini takmak koşuluyla namaz kılmalarına izin verilecek.



İlçede Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan kuralları yerine getirerek izin verilen alanlarda Cuma namazlarını kılabilecekler. - KASTAMONU