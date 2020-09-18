Tosya'da ilköğretim haftası kutlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Demirci, törende yaptığı konuşmada, Yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tosya'da, 5 bin 727 öğrenci ve 650 kişilik eğitimci kadrosuyla Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uyarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaklarını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Bakanımızın da açıkladığı gibi ders programları doğrultusunda, öğrencilerimizle uzaktan eğitim yoluyla birebir erişim sağlanmaktadır. İnternet erişimi problemi yaşayan ya da bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz için okullarımızda EBA Destek Noktaları açtık. Bizler eğitim camiası olarak yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitim sürecinin, en verimli şekilde gerçekleşmesi adına öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde bu süreci takip ediyoruz."