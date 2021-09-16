Tosya'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Demirci, daha sonra Tosya Fevzi Paşa İlkokulu'nda devam eden törende yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun geleceğini belirleyen süreç ve bir memleket meselesi olduğunu belirterek, "Eğitim sistemimiz tüm vatandaşlarımızın, Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi görevini üstlenmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sahnelendi.

Törene Kaymakam Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.