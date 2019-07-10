Son Dakika Haberleri: Tosya'da infaz koruma memurlarına veda yemeği
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Tosya'da infaz koruma memurlarına veda yemeği

19 dakika önce

Tosya'da infaz koruma memurları onuruna veda yemeği düzenledi.

Tosya'da infaz koruma memurlarına veda yemeği, System.String[]
Tosya, Güncel
Tosya'da infaz koruma memurları onuruna veda yemeği düzenledi.

Tosya A2 Kapalı Cezaevi ve İnfaz Kurumunun kapatılmasının ardından emekli ve kurumun kapatılması nedeniyle tayin olan personele veda yemeği düzenlendi. Cezaevi bahçesinde düzenlenen veda yemeğine Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar, Cumhuriyet Savcıları Ali Duyar ve Onur Gülbahar, Hakimler Ebru Uslu ve Adem Orhan, Seçim Müdürü Recep Manici, savcılık yazı işleri müdürleri ve katipleri ile infaz koruma memurları katıldı. Kapatılan Tosya A2 Cezaevi ve İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Başmemuru olarak görev yapan Hasan Sürek'e Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Cezaevi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Emre Şükrü Acar yeni tayin yerlerinde başarılar diledi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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