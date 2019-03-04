Son Dakika Haberleri: Tosya'da İş Makinesiyle Kaçak Kazıya 2 Gözaltı

Tosya'da İş Makinesiyle Kaçak Kazıya 2 Gözaltı

1 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya'da İş Makinesiyle Kaçak Kazıya 2 Gözaltı, System.String[]
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Tosya ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Kocaağa Kışlası mevkiindeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Şüpheliler Hüseyin B. (35) ve Orhan A. (26), iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakalandı. Hüseyin B.'nin iş makinesini kullandığı, Orhan A.'nın ise gözcülük yaptığı belirlendi. Yaklaşık 15 metre derinlikte çukur kazdıkları saptanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14 Kaynak: DHA

Kastamonu, Tosya, Güncel
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