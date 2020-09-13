Tosya'da İSDEM çalışmalara başladı - Son Dakika

KASTAMONU (İHA) – Tosya Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ağustos 2020 tarihinde valiliklere gönderilen genelgenin ardından Tosya Kaymakamlığınca vakit kaybetmeksizin hayata geçirilen İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmalarına başladı.

Projenin pilot il seçildiği Kırıkkale'de başarıyla uygulanmasının ardından, yurt genelinde devreye alınan İSDEM, Tosya'da da kurularak çalışmalarına başladı. Tosya Kaymakamlığı bünyesinde kurulan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) salgın denetim faaliyetlerini tek elden ve eşgüdümlü olarak yürütecek. Tosya İSDEM bünyesinde oluşturulan 7 ayrı ekip, halkın yoğun olduğu alanlarla birlikte, kafe, işyerleri, sebze ve meyve pazarı, giyim pazarı ile toplu taşıma araçlarında denetimler yapacak. İSDEM Ekipleri yaptıkları denetimlerde bakanlığı belirlediği kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek.

Denetimlere ilave olarak İSDEM bünyesinde ihbar hattı (çağrı sistemi) kurularak; korona virüs ihlallerine karşı her türlü ihbar ve şikayet direkt olarak İlçe Salgın Denetim Merkezine iletilebilecek. - KASTAMONU