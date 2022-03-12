Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

12.03.2022 16:50
Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tosya Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Suat Aktürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sahneledi.

Programa Kaymakam Ferhat Özen, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişçi, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde okudular İstiklal Marşı'nı, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde okudular Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi Çubuk'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Hisarcık, Tosya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: Tosya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement