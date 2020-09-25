Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşaa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için yer teslimi yapıldı.

Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde inşaa edilecek olan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası için yer teslimi yapıldı.

1 Temmuz'da ihalesi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası yapımı için çalışmalar başlatıldı. Tosya'da Yavuz Selim Mahallesi sınırları içinde inşa edilecek olan jandarma hizmet binası için Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in katılımıyla ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Firma yetkilerinden yapım süreci hakkında bilgi alan Kaymakam Deniz Pişkin, işin bitirme süresinin 550 gün olduğunu fakat yüklenici firmanın binayı bir yılda bitirmeyi planladığını söyledi.

Yer tesliminin ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, "Kastamonu İl Özel İdaresince Temmuz ayında ihalesi yapılan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binasının yer teslimi bugün yapıldı. Sözleşmede yüklenici firmaya iş teslim süresi olarak 550 gün verilmiş ise de bugün görüştüğümüz firma yetkilileri binayı bir yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını belirtti. Temel hafriyat çalışmaları yarın başlayacak olan yeni binamız, Jandarmamıza ve İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı
Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı
Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı
Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı
Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı
Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Jandarma, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tosya'da jandarma binasının yer teslimi yapıldı - Son Dakika

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