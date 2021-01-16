Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

16.01.2021 04:08
Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kaçak olarak kızıl geyik avlayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya'da ormanlık alanda kaçak avcılık yaptığı belirlenen 2 kişi, koruma altında olan kızıl geyiği avladı. 7 yaşındaki kızıl geyiği avlayan kaçak avcılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak avcılara, kişi başı 2 bin 267 TL idari para cezası ile birlikte, öldürülen kızıl geyiğin tazminat bedeli olarak 22 bin 567 TL para cezası kesildi.

Ayrıca, avcılara ait 3 av köpeği ile 1 tüfeğe de el konuldu.


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Kaynak: DHA

Para Cezası, Türk Lirası, Jandarma, Tosya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tosya'da kaçak kızıl geyik avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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