KASTAMONU - Tosya'da kadınların "kapı" gibi işi var - Son Dakika
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KASTAMONU - Tosya'da kadınların "kapı" gibi işi var

25.04.2022 11:59

Türkiye'de kapı üretiminde önemli merkezlerden Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 400'den fazla kadın çalışan sektöre destek veriyor.

Türkiye'de kapı üretiminde önemli merkezlerden Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 400'den fazla kadın çalışan sektöre destek veriyor.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 büyük fabrikayla birlikte irili ufaklı yaklaşık 600 işletmede üretilen kapılar Türkiye'nin yanı sıra dünyaya pazarlanıyor.

Sektördeki kadın çalışanların sayısı ise her geçen gün artıyor.

"İlçemizde 'Kadınlar bu işi yapamaz' algısı yenildi"

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Ekşi, AA muhabirine, ilçede günlük 13 bin civarında kapı üretimi yapıldığını söyledi.

Kapı üretiminde kadınların da önemli bir payının olduğunu anlatan Ekşi, "Kadınlar ahşap kapı imalatında, bir marangoz atölyesinde hiç akla gelmiyor ama MDF'nin kesilmesinden kapının toplanmasına kadar ince işçiliklerin tamamında kadınlar çalışıyor. Tosya'da sadece kapı üretiminde 400'ün üstünde kadın işçimiz çalışıyor. Her aşamasında varlar. İlçemizde 'Kadınlar bu işi yapamaz' algısı yenildi." diye konuştu.

"Kendimize güveniyoruz"

Kapı sektöründe 2014 yılından beri çalışan İlknur Çetin ise işinden çok memnun olduğunu vurguladı.

Tosya'da kadınların çoğunluğunun kapı sektöründe çalıştığını ifade eden Çetin, "Tosya'da daha önce kapı sektöründe çalışan kadın yoktu, bize böyle bir istihdam sağladılar. İnsanlar daha önce evde oturuyorlardı maddi sıkıntıları oluyordu. Erkek işi olarak görünüyor ama biz kadınların da bunu yapabildiğini gösterdik. Bir erkeğin yaptığı işin çoğunu yapabiliyoruz, kendimize güveniyoruz." dedi.

CNC operatörü de kadın

Bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Rabia Tomak da 8 yıl önce kapı sektörüne girdiğini daha önce ise tekstil atölyesinde çalıştığını belirterek şunları kaydetti:

"Buraya girdiğimde CNC'ye dair hiçbir şey bilmiyordum. Tamamen ustalarım ve patronlarımın bize güvenmesiyle bu işi yapmaya başladık. Şükürler olsun ki bir kadın olarak CNC kullanabiliyorum. Kadınların kapı sektöründe çalışamayacağı düşünülüyordu. Bize güvendiler, bizler de bir şeyler başarabildik. Elimizde mesleğimiz oldu. Artık bizler de kapı sektöründe mobilya sektöründe çalışabiliyoruz. Evimize biz de katkıda bulanabiliyoruz."

KASTAMONU - Tosya'da kadınların kapı gibi işi var
KASTAMONU - Tosya'da kadınların kapı gibi işi var
KASTAMONU - Tosya'da kadınların kapı gibi işi var
KASTAMONU - Tosya'da kadınların kapı gibi işi var

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Kaynak: AA

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