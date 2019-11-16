Son Dakika Haberleri: Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında
Son Dakika Yerel Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında

6 saat önce

Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasındaKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Tosya şehir içinde otomobiliyle hareket halinde olan Ahmet Peker iddiaya göre kalp krizi geçirerek yol kenarında bulunan bir otomobile çarptı. Görüntüler güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Otomobiline başka bir otomobilin çarptığını gören kişi koşarak kaza yapan otomobilin yanına giderek sürücüyü kontrol etti ve ardından 112 ekiplerine haber verdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve sürücü kalp krizi şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından hayata döndürülen ve boynunda kırıklar olduğu belirlenen yaralı sürücü Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı sürücü Ahmet Peker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.

Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında

Ahmet Peker, Kalp Krizi, Kastamonu, Tosya, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Olay anı güvenlik kamerasında
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek Boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu 80 yaşındaki eşine "Beni seviyor musun?" sorusunu sordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 01:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da kalp krizi geçiren sürücü güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]