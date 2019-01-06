Son Dakika Haberleri: Tosya'da Kar ve Sis Sonrası Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi

Tosya'da Kar ve Sis Sonrası Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi

43 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Tosya'da Kar ve Sis Sonrası Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolunda seyir halinde olan M.A idaresindeki 28 K 7062 plakalı Tır buzlanma ve sis nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında D-100 Karayolu kısmen trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:06 Kaynak: İHA

Kastamonu, Tosya, Kar, 3. Sayfa
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