Tosya'da Kar ve Sis Sonrası Maddi Hasarlı Trafik Kazası Meydana Geldi
43 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kastamonu
'nun Tosya
İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolunda seyir halinde olan M.A idaresindeki 28 K 7062 plakalı Tır buzlanma ve sis nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında D-100 Karayolu kısmen trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı. - KASTAMONU
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:06 Kaynak: İHA
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