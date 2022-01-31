Tosya'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede buzlanma nedeniyle vatandaşların yollarda yürümekte zorlandığı gözlendi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle pazartesi günleri kurulan sebze pazarında ise sadece birkaç esnafın tezgah açtığı görüldü.

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği karla mücadele ekipleri köy yollarında, Tosya Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri de D-100 kara yolunun ilçeden geçen güzergahında trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği yolda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer ve hayvanseverler ise kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli bölgelerine ve ormanlık alanlara yem bıraktı.