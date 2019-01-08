Son Dakika Haberleri: Tosya'da Karla Mücadele

Tosya'da Karla Mücadele

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapan ekipleri denetledi.

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Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapan ekipleri denetledi.


Kaymakam Pişkin, Aşağıberçin-Yukarıberçin-Ermelik grup köy yolundaki kar temizleme çalışmalarını denetleyerek, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Recep Keçeci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Pişkin, kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.


Yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"İlçemizde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 25 köyümüzün yolları ulaşıma kapandı. Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerimiz, yolları tekrar ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Temizleme çalışmaları yapılan yollar, kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapanabiliyor. Ekiplerimiz, yoğun çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız devam ediyor. Kışın zor şartlara rağmen, köy yollarımızın ilçe merkezi ile bağlantısını sağlamak için fedakarca çalışmalarını sürdüren ekiplerimize teşekkür ederim."

Kaymakam Pişkin, kar temizleme çalışmalarının 2 kar bıçaklı kamyon ve bir greyder ile 3 farklı noktada aynı anda devam ettiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Deniz Pişkin, Tosya, 3. Sayfa
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