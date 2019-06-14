Son Dakika Haberleri: Tosya'da karne heyecanı yaşandı
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Tosya'da karne heyecanı yaşandı

4 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatili bugün başladı.

Tosya'da karne heyecanı yaşandı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda yaz tatili bugün başladı.

Tosya ilçesinde eğitim gören okul öncesinde 550 öğrenci, ilkokulda 2 bin 50 öğrenci, ortaokulda 2 bin 300 öğrenci ve liselerde bin 980 öğrenci olmak üzere toplam 6 bin 500 öğrenci karnelerini aldı.

Okulun son günü her okulda karne töreni düzenlendi. Tosya Fevzipaşa İlkokulu'nda ise duygu yüklü tören vardı. Meslekte 43 yılını tamamlayan öğretmen Mustafa Bilen okulun son günü öğrencilerle ve meslektaşlarıyla vedalaşarak meslek hayatını noktaladı. Duayen öğretmene Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliği tarafından teşekkür plaketi verilerek bundan sonraki yaşamında sağlık ve başarı dilekleri iletildi.

Okulda tayin olan personele de teşekkür plaketi verildi. Öğrencilerinden ayrıldığı için duygulanan öğretmen Şeyda Ay okul yönetimine ve okul aile birliğine teşekkür etti.

Okul Müdürü Suat Aktürk, çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı bütün öğretmenlere teşekkür ederek okuldan ayrılan öğretmenlere ayrıca sağlık, mutluluk ve başarı temennilerinde bulundu.

Karnelerini alan öğrencilere belgeleri ve ödülleri verildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
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