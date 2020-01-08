Tosya'da kaza, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da kaza, 2 yaralı - Son Dakika

Tosya'da kaza, 2 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tosya'da kaza, 2 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Şenol T. yönetimindeki 19 RC 060 plakalı otomobil, Tosya Ortalıca Köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan Çiğdem T. ve Kerim Emir T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından trafik polisi ve jandarma ekipleri tarafından yol güvenliği sağlanarak bir süre D-100 Karayolu Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanarak normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:38 Kaynak: İHA
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