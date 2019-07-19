Tosya'da kaza ucuz atlatıldı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Menderes
Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 AAB 992 plakalı otomobil ile Çanakkale
Şehitleri Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 KF 493 plakalı otomobil Hacı Orhan Çeşmesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil çeşmeye çarparak durdu.
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