Son Dakika Haberleri: Tosya'da kaza ucuz atlatıldı
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Tosya'da kaza ucuz atlatıldı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Tosya'da kaza ucuz atlatıldı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da Menderes Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 AAB 992 plakalı otomobil ile Çanakkale Şehitleri Caddesi'nden şehir merkezine gelmekte olan 37 KF 493 plakalı otomobil Hacı Orhan Çeşmesi yakınında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil çeşmeye çarparak durdu.

Kazadan sürücüler yara almadan kurtulurken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU
Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:46 Kaynak: İHA
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