Tosya'da kınalı keklik avlamak yasaklandı - Son Dakika
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Tosya'da kınalı keklik avlamak yasaklandı

6 saat önce

Tosya ilçesinde kınalı keklik avlanması yasakladı.

Tosya'da kınalı keklik avlamak yasaklandı, System.String[]

Tosya ilçesinde kınalı keklik avlanması yasakladı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in başkanlığında Kaymakamlık makamında Tosya İlçe Av Komisyonu toplantısı düzenledi.


Toplantıda konuşan Pişkin, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği, ilçedeki av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin tedbirleri almak üzere bir araya geldiklerini söyledi.


Toplantıda avlanılmasına izin verilen av hayvanlarının belirleneceğini belirten Pişkin, "Bu hayvanların avlanma süre ve sayıları ele alındığında 'kınalı keklik' kuş türünün ilçemiz genelinde popülasyonunun azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlenmektedir. Bu kuş avının 2020-2021 av sezonunda yasaklanması uygun olacaktır. Avcıların avlanma ile kurallara dikkat etmesi gerekmektedir. Aksi durumda ise usulsüz avlanma ile ilgili cezai işlemelerle karşı karşıya kalacaklardır." dedi.


Toplantıya, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akgün, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve komisyon üyeleri katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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