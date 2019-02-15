Son Dakika Haberleri: Tosya'da Kış Şartları Hizmete Engel Olmuyor

Tosya'da Kış Şartları Hizmete Engel Olmuyor

1 saat önce

Tosya Belediyesi, kış şartlarına rağmen belediye hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Tosya'da Kış Şartları Hizmete Engel Olmuyor, System.String[]
Tosya Belediyesi, kış şartlarına rağmen belediye hizmetlerine kesintisiz devam ediyor.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ilçede soğuk hava şartlarına rağmen hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi. Altyapı ve üst yapı bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Tosya Belediyesi, kış mevsiminde de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin hükümet yokuşunda kaldırım yenileme çalışmalarına başlayan Tosya Belediyesine bağlı ekipler, eski kaldırımları iş makineleriyle temizleyerek cadde boyunca yeniden kaldırım döşemeye başladı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğüne dikkat çekerek, "Belediye olarak kış hazırlığımızı yapmıştık. İlçemizde kış şartları ağır geçiyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kış mevsimine gerekli tedbirleri alarak girdik. Kar yağışının ardından cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadık. Soğuk hava şartlarına rağmen belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bozulan kaldırımların onarımını yapıyoruz yenilenmesi gereken yerleri yeniliyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz" dedi.

Hükümet Yokuşunda kaldırımları yenileyen Tosya Belediyesi, cadde ve sokaklarda altyapı bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:25:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tosya'da Kış Şartları Hizmete Engel Olmuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]