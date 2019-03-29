Son Dakika Haberleri: Tosya'da Kız Kuran Kursu Yenilenecek

Tosya'da Kız Kuran Kursu Yenilenecek

1 saat önce

Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Muammer Bardak Kız Kur'an Kursu'nun yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

Tosya'da Kız Kuran Kursu Yenilenecek, System.String[]
Kastamonu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Muammer Bardak Kız Kur'an Kursu'nun yenileme çalışmalarının başladığını söyledi.

Tosya ilçesinde faaliyet gösteren Muammer Bardak Kız Kur'an Kursu Hocası Emine Çolak Araçlı ve kursiyerler, Kaymakam Deniz Pişkin'i makamında ziyaret ederek kurs çalışmalarını sürdürdükleri binayla ilgili talep ve ihtiyaçlarını dile getirdi. Muammer Bardak Kız Kur'an Kursu'nun mevcut durumunu kursu ziyaretlerinde yerinde gördüklerini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, Haziran ayından itibaren bu kursta çok kapsamlı bir yenileme ve tadilat çalışmalarının hazırlıklarına başladıkların söyledi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Kastamonu, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel
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