Son Dakika Haberleri: Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tosya'da kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Azerbaycan plakalı tır, Tosya Organize sanayi kavşağına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üst geçit yanında bulunan boş araziye devrildi. Meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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