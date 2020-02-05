Tosya'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tosya'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tosya'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tosya'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık tarafından köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi ile Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde yürütülen köy içi yollarında malzemeli bakım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları yerinde incelemeyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yol çalışması yapan görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Köy yollarımızdaki çalışmalar kapsamında; Kösen Köyümüze 40 kamyon, Yenidoğan Köyümüze 30 kamyon, Zincirlikuyu Köyümüze 30 kamyon, Sofular Köyümüze 25 kamyon, Kuşçular Köyümüze 20 kamyon, Aşağıkayı Köyümüze 10 kamyon, Ermelik Köyümüze 25 kamyon, Yukarıdikmen Köyümüze 20 kamyon olmak üzere toplam 200 kamyon malzemenin 4 kamyon, 1 greyder ve 1 silindirden oluşan makine ekibi marifetiyle köy içi yollarımıza serilmesi ve sıkıştırılması yapılıyor. Bugünde Sofular Köyümüzde devam eden malzemeli bakım çalışmalarını yerinde inceledik. Bu vesileyle söz konusu çalışmalara sağladıkları destek nedeniyle Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Zafer Karahasanoğlu'a çok teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kaymakamlık, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Donald Trump, azil soruşturmasında aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 00:36:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tosya'da köy yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]