Tosya'da köylere çöp konteyneri dağıtılıyor - Son Dakika

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, devlet-millet işbirliğinde köylere çöp konteyneri dağıttıklarını söyledi.

Kaymakam Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık olarak, ilçeye bağlı tüm köylerde çöp sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Birçok köyün çöp sorununa kalıcı çözümler getirdiklerini belirten Pişkin, "Köylerimizde sağlıksız alanların oluşmasına neden olan çöpleri bir arada toplayarak, çöp kamyonlarıyla çöp toplama merkezlerine göndermek için bir proje başlattık. Devlet-millet işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz proje sayesinde elde ettiğimiz çöp konteynerlerini köylerimize dağıtıyoruz." dedi.

Bu zamana kadar 8 köye 60 çöp konteyneri dağıttıklarını belirten Pişkin, "Bugün de Karabey köyümüze 6 adet çöp konteyneri teslim ettik. Köylerde konteynerlerde biriken çöpler, haftanın belirli günlerinde çöp kamyonlarıyla toplanmaktadır." diye konuştu.

Pişkin, proje kapsamında ilçeye bağlı bütün köylere çöp konteyneri kazandıracaklarını sözlerine ekledi.