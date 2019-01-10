Tosya'da Kütüphane Açılışı Yapıldı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında yaptırılan 7. kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından başlatılan "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında yaptırılan 7. kütüphane düzenlenen törenle açıldı.



Tosya Hasan Rıza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kütüphane açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, günümüzde bilgi kaynaklarının gittikçe çeşitlendiğini söyledi.



Kaynakların ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin hiç birinin kitapların verdiği tadı vermeyeceğini belirten Karadeniz, şunları kaydetti:



"Çünkü her şeyden öte o kitabı açtığımızda aldığımız kitabın kokusu, farklı bir koku. İkinci olarak, biliyoruz ki o kitaptan aldığımız bilgi, en sağlıklı ve en doğru bilgi. Çünkü, diğer iletişim araçlarının bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ama kitaplarda bu kirlilik ve risk yok denecek kadar az. Bir çoğu da yeni ufuklar açmak açısından gençlerimize ve okuyucularına çok büyük katkılar sunuyor. Ben ümit ediyorum ki bu tip gayretler sonucunda, hem Tosya'da hem bütün ülkemizde okumaya olan ilgi çoğalır ve artar. Ülkemizde daha fazla kitap okunur."



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ise yaptığı konuşmada, başlattığı "Kütüphanesiz okul, kitapsız öğrenci kalmasın" kampanyası kapsamında Tosya'da 7. kütüphanenin açılışını yaptıklarını ifade etti.



Açılan kütüphanelere Tosyalı şehitlerin isminin verildiğini ifade eden Pişkin, şöyle dedi:



"Bu günde Kıbrıs'ta tank kazası sonucu şehitlik mertebesine eren Engin Abay'ın ismini verdiğimiz kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu kütüphanemiz, devletin cebinden tek bir kuruş çıkmaksızın tamamen hayırseverlerimizin katkılarıyla ve bağışlarıyla yapıldı. Katkı sunan herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından açılış kurdelesi, Vali Karadeniz, Kaymakam Pişkin ve protokol üyeleri tarafından kesildi.



Açılış törenine, Tosya Belediye Başkan Vekili Hüseyin Örü, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, AK Parti İlçe Başkanı Metin Ekşi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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