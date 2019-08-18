Son Dakika Haberleri: Tosya'da maddi hasarlı trafik kazası
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Tosya'da maddi hasarlı trafik kazası

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Tosya'da maddi hasarlı trafik kazası, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 Karayolunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan 34 DJ 1451 plakalı otomobil yine aynı yönde gitmekte olan 55 LC 246 plakalı otomobil ile Tosya Kuzuçimeni Mevkiinde çarpıştı. Bayram dönüşü olması nedeniyle trafiğin kalabalık olduğu D-100 Karayolunda meydana gelene kazada can kaybı ve yaralama yaşanmadı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı D-100 Karayolunda araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - KASTAMONU
Kastamonu, Samsun, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
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