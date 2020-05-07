Tosya'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalışan ekipler yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese etti. Fiyatlarda tespit edilebilecek dalgalanma nedeniyle 'Tüketici Kanunu' gereği zabıt tutuldu. - KASTAMONU

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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